Muşlu annelerden dondurucu soğukta evlat nöbeti

Muş'ta, çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, eylemlerini dondurucu soğukta da devam ettirdi.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Parti binası önüne gelen anneler, 36'ncı haftada da oturma eylemine devam etti. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK aleyhinde slogan atarak tepki gösterdi.

Şehit eşinden annelere destek

1995 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Namdar'ın Bursa'da ikamet eden eşi Yıldız Namdar, Muşlu annelere ay yıldızlı eşarp gönderdi. 24 aileyle HDP önünde eyleme devam edeceklerini ifade eden annelerden Ayten Koçhan, “Oğlum, beni görüyor, duyuyorsan dön gel yavrum. Yolunuz yol değil. Burada hava soğuk, kış ama yine de burada nöbet tutacağız. Siz gelene kadar biz buradayız. Bayrak bayrağın üstüne olmaz, hükümet hükümetin üstüne olmaz. Onlar sizi kandırıyorlar. Dönün gelin devletinize teslim olun. Oğlum gelene kadar kar, kış demeden burada oturup bekleyeceğim. Dağda bir çocuk kalana kadar burada eyleme devam edeceğiz. Bize ay yıldızlı eşarp gönderen şehit eşine de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadı” dedi.

“Eyleme devam edeceğiz, anneler kazanacak”

Kardeşi Atilla Özcan için HDP binası önünde eylem başlattıklarını anlatan Ümit Özcan ise “Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya sattı. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar bu eyleme devam edeceğiz. Yaz, kış, çamur demeden eylemde olacağız. Sonuna kadar kararlıyız. Biz bu eyleme devam edeceğiz ve anneler kazanacak. Bu anneler ne yaptı ki bu kışta, bu soğukta binanın önünde oturuyor? Sözde Kürt davası, Kürt sorunu diyorlar. Bir gün olsun bizi mecliste konuşmadılar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu'dan razı olsun. Her gün bizi dile getiriyorlar. Biz bu eyleme Allah'ın ve onların izniyle devam edeceğiz” diye konuştu.