Muşlu annelerin HDP önündeki eylemi sürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin parti binası önündeki eylemi sürüyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önüne 9. haftada da gelen aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişlerini sürdürüyor. HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler; "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, HDP'nin önündeki eylemine devam ettiğini söyledi. HDP'den çocuğunu istediğini belirten Özcan, “Bunlar bizim çocukları nereye götürdü? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onların çocukları okula gidiyor, bizim çocukları da dağa götürüyorlar. Bunlar ne için dağa götürüyorlar, kimin için götürüyor? Çıksınlar meydana. Ben, HDP'nin önündeyim. Çocuklarını Avrupa'ya okul okumaya gönderiyorlar, bizim çocukların eline de silah veriyorlar. Kim bunlara destek verirse Allah belalarını versin. Onun evladını da bizimki gibi alsın. Çocuğumdan haber alamadım. Diyarbakır'da eyleme katıldım, şimdi de Muş'ta eylemimi sürdürüyorum” dedi.

“Oğlumdan hiç haber alamadım”

HDP'den çocuğunu isteyen annelerden Şahinaz Özcan da, “Oğlumdan hiç haber alamadım. Çocuğumu istiyorum. Biz onlara ne yaptık? HDP gelsin biz de bir hakkı varsa söylesin. Çocuğum gelene kadar eylemimi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

“HDP'den çocuğumu istiyorum”

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan Gülbahar Teker ise HDP'nin önünde oturmaya devam edeceğini belirterek, “HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım. Çocuğumun biri hasta, diğeri de dağdadır. Benim çocuğumu getirsin bana versin. Babası yok, kimsesi yok. Bu HDP bizden ne istiyor? HDP'de vicdan yok, iman yok. Bizim çocukları getirsinler buradan kalkıp gidelim. Bunlar Müslüman değil. Biz de Kürdüz ama bunların yaptığı şerefsizliktir. Ben korkmuyorum, tek başıma da kalsam eylemimi devam ettireceğim” diye konuştu.

Annelere destek veren Uluslararası Kafkas Derneği Muş İl Başkanı Yaşar Kök de, annelerin ve babaların acısını paylaşmak için yanlarında olmak istediğini belirtti. Muş'ta başlatılan eyleme her hafta sağlığı yerinde oldukça destek vereceğini vurgulayan Kök, “İnşallah burada olacağım. Devletimiz güçlüdür, devletimiz dirayetlidir. Bu çocukların annelerine kavuşması için, yuvalarına kavuşması için devletimiz elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir. Bu terörü, bu pisliği bu ülkeden temizleyeceğiz inşallah. Hep beraber birlik olacağız, beraber olacağız. Annelerimizin dağa çıkan çocuklarının geri dönmesi için her türlü mücadelede yanlarında olacağız. Vatanımız, milletimiz sağ olsun, payidar olsun” ifadelerini kullandı.

Ailelere desteğe gelen vatandaşlardan Ahmet Balkaya ise “Ne mutlu Türküm diyene. Bu bayrak her yerde sallansın. Bu bayrak yere düşmesin, ezanlarımız susmasın, insanlarımız susmasın. Allah; askerimize, polisimize zeval vermesin. Bu annelere destek olmak için geldim. Ailelerin evlatlarını getirsinler. Bu devlet kime ne yapmış, bu devletten ne istiyorlar? Bu devlet hepimizin. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.