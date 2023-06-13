Muşlu çiftçilerin sorunları TZOB Başkanı Bayraktar'a anlatıldı

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Muş'taki çiftçilerin sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a anlattı.

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Varto Ziraat Odası Başkanı Abdulbari Han ve Korkut Ziraat Odası Başkanı Mahsup Uslu, Türkiye Ziraat Odaları Genel Merkezinde 6 saat boyunca sadece Muş çiftçisinin sorunlarının Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı. Türkiye Ziraat Odaları Genel Merkezinde Muş iline özel yapılan toplantıda 6 saat boyunca Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'la görüşen Başkan Kılıç, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a Muş, ilçeleri ve Malazgirt Ovası'nda yaşanan sorun ve sıkıntıları anlattık. Genel başkanımıza da arz ettik. Bu yıl tüm tarımsal ürünlerde beklentimiz yüksek. Çok şükür ovalarımız çok güzel yağış aldı ve almaya da devam ediyor. Malazgirt ilçemizde kurduğumuz milyonluk tohum eleme selektörü üretim tesisimiz hakkında bilgiler verdik. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar bizleri sabırla, tam 6 saat boyunca dinledi. Biz çiftçileri bu kadar sabırla dinleyen ve tüm sorun ve sıkıntılarımıza çözüm yolu bulan genel başkanımıza Muş çiftçisi adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, Muş ve Malazgirt ovalarında gece gündüz demeden Türkiye ekonomisine üretimle dersek veren tüm üretici çiftçilere Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç vasıtasıyla selam yolladı.