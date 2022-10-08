Muşlu müdür Yunanistan'a eğitim elçisi olarak görevlendirildi

Muş'un Süleyman Şah İlkokulu Müdürü Serkan Demir, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yurt dışı öğretmenlik yazılı ve sözlü sınavını kazanarak yurtdışında yaşayan vatandaşların öğrenim çağındaki çocuklarının eğitimleri için Yunanistan T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu nezdinde öğretmen olarak görevlendirildi.

Muşlu öğretmen Serkan Demir, daha önce çalıştığı okullarda birçok eğitim başarısına imza atmış, çok sayıda yurtdışı eğitim çalışmalarına katılmıştı. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'nun kararı ile yurtdışında yaşayan vatandaşların ve soydaşlarımızın öğrenim çağındaki çocuklarının eğitimleri için Gümülcine Başkonsolosluğu nezdinde öğretmen olarak görevine devam edecek olan Demir, oradaki çocukların eğitim başarısı için ter dökecek. Görevlendirmesiyle ilgili bilgi veren Serkan Demir, kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. Eğitim hayatına değinen Demir, “Öncelikle tüm eş-dost-akraba, arkadaş ve meslektaşlarımdan helallik istiyor, özellikle öğrencilerimizin de gözlerinden öpüyorum. 2007 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Şehit Gürhan Yardım İlköğretim Okulu'nda başlayan meslek hayatıma, sırasıyla Muş 75. Yıl Serinova YİBO, 100. Yıl Zafer İlköğretim Okulu, Kale İlkokulu ve Süleyman Şah İlkokulu'nda devam ettim. Yaklaşık 15 yıllık görev sürem boyunca gerek öğretmen, gerekse yönetici olarak çalışırken okullarda var olma sebebimiz olan biricik öğrencilerimizin üstün menfaatlerini ve kamu yararını gözetmeye çalıştım. Bununla birlikte özellikle yöneticilik görevimi ifa ederken işlerin bir düzen ve disiplin içinde yürütülmesine azami özen göstermeye çalıştım. Türkiye'nin Maarif Davası Kitabı'nda da Nurettin Topçu'nun belirttiği gibi, ‘tahammülsüzlüğün, şikayetin başladığı yerde muallimlik davası biter' sözünden hareketle; küçük-büyük, köy-merkez, şartları iyi-kötü okul demeden, şikayet ve mazeret üretmeden görevimi yapmaya özen gösterdim” dedi.

“Ulusal ve Uluslararası birçok projede yer aldım”

Ulusal ve Uluslararası birçok proje yaparak farklı ülkeleri tanıma ve bu ülkelerde eğitim alma fırsatı bulduğunu kaydeden Demir, “Gönüllü olarak eğitim odaklı sivil toplum çalışmalarına katıldım, öncülük yaptım, farklı eğitimlere, seminerlere, kongrelere ve sempozyumlara katılım gösterdim. Bu ortamlarda sözlü bildiriler sundum. Yine benzer eğitici eğitimlerine katılarak, eğitmenlik yaparak öğrendiğim yeni bilgileri meslektaşlarımla paylaştım, onlardan da yeni bilgiler öğrendim. Bu vesileyle de, Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından 1 teşekkür, 4 başarı, 1 üstün başarı ve 1 aylıkla ödül ile taltif edildim. Özetle, Hz. Mevlana'nın da söylediği gibi; ‘Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait; şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Ben de yeni şeyler söylemek, yeni bir sayfa açmak için Yurtdışındaki öğrencilerimizle hemhal olmaya gidiyorum. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.