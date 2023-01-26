Muşlu muhtarlar “Aile Okulu” projesi eğitimlerini tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan “Aile Okulu” projesi çerçevesinde aile içi iletişim becerileri, güvenli teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, çatışma ve stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım konularında 147'si merkez ilçede olmak üzere toplam 426 muhtara eğitim verildi. Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Aile Okulu projesi aslında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje ama muhtarlar açısından İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılmış bir protokolle muhtarlara da teşkil ediyor. Burada çok önemli konular var. Aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri ve stres yönetimi gibi konular bulunuyor. Bu hususlara baktığımızda bunlar çok mu önemli diyebiliriz ama bizim polis-jandarma kayıtlarımızdaki adli olayların çoğu bu işleri becermediğimizden ortaya çıkıyor. Aslında bu stres yönetimi denilen şey iyi bir şekilde becerilse adli olayların yarısından çoğu olmayacak. Hepimiz bir toplumda yaşıyoruz ve çeşitli münasebetler içerisindeyiz. Bu münasebetler sadece aile içinde değil aynı zamanda toplumun her alanında stres yönetimi ve iletişim, anlama gibi hususiyetler son derece önemlidir. Bunların hepsinin temelinde aslında manevi değerler, ahlaki kültürümüz yatmaktadır. Bunu eğer özümsersek aslında pek çok problemi bertaraf etmiş olacağız. Öğrenmek son derece önemlidir. Bizim dinimiz ‘Oku' emriyle başlayan bir din, Allah'ın ilk emri insanlığa ‘Oku'dur” dedi.

“İnsanları kırmamak, karşımızdakini anlamak çok daha önemlidir”

Vali Gündüzöz, ‘Aile Okulu' çerçevesindeki kursların devam edeceğini vurgulayarak, “Bu mübarek üç aylar içerisinde insanları kırmamak, karşımızdakini anlamak çok daha önemlidir. Çünkü bizim dinimiz huzur ve barış dinidir. Aslında bu stres yönetim ve aile içi iletişim denilen hadise; kendi duygularımızı ve karşımızdakinin duygularını anlama, ona göre davranma yeteneğimiz ile ilgili bir husustur. Duygusal zekamızı geliştirmeye yöneliktir. O zaman kendi duygularımızı da karşımızdakinin duygularını da anlıyoruz. Ufak bir hadise toplumda çok büyük sorun oluyor. O anda ya sabır çekebilsek ya da o problemli işe daha sakin yaklaşabilsek ileride büyümeyecek bir hadise olacaktır. Aile ve toplum içinde duygularımızı yönetmek ve iletişimi açık bırakmak bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen bu son derece değerli ‘Aile Okulu' kurs programına muhtarlarımızın da ilave edilmesine vesile olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beye de huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Burada gördüğümüz yararlı bilgileri köylerimizde de köyün lideri olarak kıymetli hemşehrilerimize aktaracaksınız. Muhtarlar başımızda üstündedir. Bir sıkıntı olduğu zaman hemen muhtarları topluyoruz. Kıymetli muhtarlarımıza işlerinde başarılar diliyoruz. Muhtarlarımızın durumlarının iyileştirilmesi için hükümetimiz çalışmalar yaptı. Bu çerçevede illerde de bizler çeşitli projeler geliştiriyoruz. Muhtar odalarının iyi bir duruma gelmesi için bir proje yürütüyoruz. Her ay 2-3 tane muhtar odasını özellikle köylerimize muhtar çalışma bürosu olarak kazandırıyoruz. İçinde bekleme odası, ofisi ve lavabosu olan bürolar olacak” ifadelerini kullandı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise ‘Aile Okulu' projesi bünyesinde ağustos ayından itibaren yapılan faaliyetlerde il genelinde 376 eğitici ile toplam 372 kurs açıldığını ifade ederek, “Aile Okulu (Muhtarlar İçin) kursunda 147'si merkez ilçede olmak üzere toplam 426 muhtarımız kursa katıldı. Aile Okulu projesi çerçevesinde aile içi iletişim becerileri, güvenli teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, çatışma ve stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi birçok konuda muhtarlara eğitim verildi. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarımızın daha sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturulması hepimizin olduğu gibi mahalle muhtarlarımızın da önemli bir sorumluğudur. Biliyoruz ki eğitim öğretimin yapıldığı okullarımız tüm paydaşların işbirliği ile daha ileriye taşınabilir. Bu çerçevede tüm velilerimize ulaşmaya çalışıyoruz, çünkü öğretmen tek başına eğitim süreçlerinin, sistemlerinin üstesinden gelemez. Anne, baba, aile eğitimin temelidir. Bugün aile ile okul, vatandaş ile kamu arasında önemli bir köprü görevi gören siz değerli muhtarlarımıza bu hususta çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Aile Okulu projesi bünyesinde ağustos ayından itibaren yapılan faaliyetlerde il genelinde 376 eğiticimiz ile toplam 372 kurs açıldı. Bu kurslarda toplam 11 bin 365 velimize eğitimler verilmiş olup kurslarımız devam etmektedir. Yine köylerimize kazandırdığımız köy yaşam merkezleri ile bayan vatandaşlarımıza gelişimlerine faydalı olacak, aile ekonomilerine katkı sağlayacak halk eğitim merkezleri kursları aracılığıyla çeşitli imkânlar sunulmaktadır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarlara katılım belgeleri verildi.