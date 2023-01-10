Muşlu öğrenci Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da yapılan 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında MAUN Öğrencisi Türkiye Şampiyonu oldu.

Muş Alparslan Üniversitesi Beden eğitimi bölümü birinci sınıf öğrencisi olan İsmail Culfa, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da yapılan 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında birinci oldu. 61 kulüpten 380 sporcunun katıldığı şampiyona Çorum Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. 55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 63 kiloda İsmail Çulfa, 72 kiloda Abdullah Toprak, 82 kiloda Kadir Kemal, 97 kiloda Fatih Önvermez birinciliği elde etti.