Muşlu öğrenciler Türkiye 2.'si oldu

Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası müsabakaları Muğla'da tamamlandı.

Şampiyonada Muş'u temsil eden Muş Spor Lisesi, okul sporları futsal genç A Erkekler takımı, Fatih Şener yönetiminde Türkiye 2.'si olarak bir ilke imza attı.

Muğla'da düzenlenen okul sporları futsal genç kızlar ve erkekler Türkiye Şampiyonası müsabakalarına 11 farklı ilin 8 kız ve 8 erkek takımı ile 200 sporcu katıldı. Turnuvaya Adana, Aksaray, Ankara, Bitlis, Bursa, Düzce, Erzurum, İstanbul, Muş, Samsun ve Trabzon'dan 8 kız, 8 erkek takımı ile 200 sporcu katılımıyla tamamlandı. Türkiye 2.'liğini garantileyerek finale kalan Spor Lisesi öğrencilerine finalde başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, “Okul Sporları çerçevesinde Muğla İlinde düzenlenen Futsal Gençler A kategorisinde Türkiye şampiyonası müsabakalarında, Muş Spor Lisesi finale kalmaya hak kazanmıştır. Sporcularımızı tebrik eder, final müsabakasında başarılar dileriz” dedi.