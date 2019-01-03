Muşlu öğrencilerden Yemen'e yardım eli

Muş'taki Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Yemen için yardım kampanyası düzenlendi.

Muş Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından “Çocuklar Ölmesin, Yemen'e Yardım” adı altında kampanya düzenlendi. Öğrenciler, Yemen'deki insani drama kayıtsız kalmayarak, kendi harçlıklarından yaklaşık 4 bin TL yardım toplayarak, Kızılay Muş Şube Başkanlığına teslim etti.

Muş Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Göregen, okulda akademik başarının yanı sıra dünyada olup bitenleri iyi okumalarını ve insanı vasıflarını yitirmemeleri konusunda da öğrencilerin duyarlı olmaları için çalıştıklarını söyledi. Göregen, “Okulumuz Sosyal Yardımlaşma Kulübünün organizasyonunda 'Çocuklar Ölmesin, Yemen'e Yardım Kampanyası'nı başlattık. İl müdürlüğümüz ile gerekli yazışmaları yaparak ve izinleri alarak kampanyayı başlattık. Sağ olsun öğrencilerimiz ve velilerimiz Yemen'deki insani drama kayıtsız kalmayarak kampanyayı desteklediler. Kampanyanın başlamasında öncülük eden, Sosyal Yardımlaşma Kulübünden sorumlu Tarih Öğretmeni Ramazan Kaplan'a ve kampanyaya katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Sosyal Yardımlaşma Kulübü Öğretmeni Ramazan Kaplan ise, savaşlarda en çok çocukların zarar gördüğünü ifade ederek, "Bu nedenle öğrencilerimiz arasında yardımlaşma duygusunun arttırılması ve sınırlarımızın ötesinde bulunan çocukların ölmemesi için 'Çocuklar Ölmesin, Yemen'e Yardım Kampanyası'nı düzenledik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu konuda duyarlı bir yardımlaşma örneği göstererek yaklaşık 4 bin TL nakdi yardım topladık. Türk Kızılayı Genel Merkez Kurulu Üyesi ve Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç Beye makbuz karşılığında teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Duyarlı davranışlarından dolayı Muş Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Merkez Kurulu Üyesi ve Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise, “Yemen'deki mazlumlara ulaştırmak üzere toplanan yardımı makbuz karşılığında teslim aldık. Bu yapılan yardım, şartlı yardım olduğu için toplanan para, Yemen'e Türk Kızılayı tarafından ulaştırılacaktır. Büyük bir özveri ile hazırlanan kampanyaya katılan öğrencilerimizin güzel duygularını yerinde gördük. Bağışlarından dolayı öğrencilerimize, Okul Müdürü Mustafa Göregen'e, kampanyayı başlatan Ramazan Kaplan'a çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.