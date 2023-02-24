Muşspor ertelenen maçın hazırlıklarına başladı

Muş'ta olumsuz hava şartları ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelen Muşspor ve Bursa Yıldırım Spor maçının tarihi netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Muşspor'un 5 Şubat 2023 tarihinde oynaması gereken Bursa Yıldırım Spor maçı olumsuz hava şartları ve sonrasında yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle ertelenmişti. Liglerin ertelenmesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon'da bir süre kamp yapan Muşspor, önceki gün geldiği Muş'ta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

28 Şubat 2023 Salı günü kendi evinde karşılaşacağı Bursa Yıldırım Spor maçının hazırlıklarına başlayan Muşspor, 1071 Spor Kompleksinde Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Yapılan antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz, yaşanan deprem felaketinden ötürü duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Yaşanan deprem afetinden dolayı tüm ülke olarak olayın üzüntüsünü yaşıyoruz. Verilen aranın ardından başlayacak olan lig için Muş'taki çalışmalarımıza başladık. 5 Şubat tarihindeki maçımız yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı sahada yapmış olduğumuz çalışmaların ardından yaşanan üzücü olay nedeniyle liglere ara verdik. Daha sonra buradaki olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon'da toplanarak 10-11 gün antrenman yaptık. Orada çalışma şartlarımız buraya göre daha iyiydi ama yoğun bir kamp temposu olmasa da günde bir kez çalışabildik ve takımımızı lig için hazırlamaya çalıştık. Burada stadımız yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı durumda, bu nedenle büyük bir ihtimalle maçımızı sentetik sahada oynayacağız. Takımızda şu anda Ömer Çetinbaş, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Onun dışında yine uzun süredir bizden ayrı olan Abdulkadir ve Furkan maçta forma giyemeyecekler. Her iki oyuncumuzda yeni çalışmalara başladılar. Onların dışında Kadir, Taha ve Erkan'ın ufak sakatlıkları bulunuyor ama inşallah maça yetişeceklerdir” dedi.

Deprem nedeniyle ligden çekilen takımlara değinen Yılmaz, “Çok büyük bir facia yaşadık. Depremin etkilediği illerde bizim grubumuzda olan takımlar ligden çekildiler. Devam edilebilecek gibi değil, gerek bizim grubumuzdaki gerek diğer kulüplere büyük geçmiş olsun. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve futbol insanlarımızın acısını biraz azaltacak bir faaliyet, yaşamın devamı açısından bizde bu oyunu oynamak zorundayız. Kalan sürede üst sıralara çıkmak ve play-off oynamak için elimizden geleni yapacağız. Liglerden çekilen takımlardan bize isimler geliyor ama şu an için kulübümüzden ayrılan futbolcularımızın yerine bize uygun futbolcu olursa kadromuza katabiliriz” ifadelerini kullandı.