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Muş'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.


Muş'ta çetin geçen kış şartları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki 10 köye ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekipleri, kent merkezinde topladığı karları kamyonlarla şehrin dışına taşırken, Muş İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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