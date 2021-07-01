Muş'ta 10 öğretmen Almanya'ya gidiyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Türkiye Ulusal Ajansına sunulan “Okuldan Vazgeçme! Geleceğine Şekil Ver!” AB destekli Erasmus+ projesi kapsamında 10 öğretmen eğitim almak için Almanya'ya gidiyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yaklaşık 5 bin başvuru arasından seçilerek 20 bin 540 Euro hibe desteği ile kabul edilen “Okuldan Vazgeçme! Geleceğine Şekil Ver!” projesi ile okulların en büyük sorunu olan öğrenci devamsızlığı ve erken terklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Projeyle ilgili bilgi veren Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, projeyi gerçekleştirme amaçlarının son yıllarda okuldaki ve birçok eğitim kurumundaki en önemli problemlerden olan öğrenci devamsızlığı ve okulu erken terk etme oranın fazla olmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. Proje kapsamında öğretmenlere yönelik İngilizce ve bilgisayar kursu ile araştırma ve hazırlık çalıştayları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Subaşı, “Şimdi de projemizin yurt dışı hareketlilik faaliyetini gerçekleştireceğiz. Proje kapsamda okulumuzda görev yapmakta olan 10 öğretmeni Almanya'ya gönderiyoruz. Bu öğretmenlerimiz Almanya'da 5 ve 7 günlük eğitimlere katılacaklar. Yurt dışı faaliyetleriyle öğretmenlerimiz, devamsızlığın ve erken okul terkinin azaltılması için Avrupa eğitim sisteminde uygulanan başarılı örnekleri yerinde görme fırsatı bulacaklar ve alacakları eğitimlerle yenilikçi yöntemler öğrenerek mesleki anlamda daha donanımlı hale geleceklerdir. Avrupa'da edinecekleri kazanım ve tecrübeleri hem kendileri kurumumuzda uygulayacak hem de meslektaşlarıyla ve çevre ile paylaşarak öğrencilerin devamsızlık ve erken terk sorunlarının önlenmesinde daha etkin yöntemler uygulanabilecektir. Projenin yazımında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Okulumuz ve ilimiz için hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.