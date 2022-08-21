Muş'ta 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı heyecanı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü heyecanını yaşıyor.

Malazgirt, şanlı zaferinin 951. yıl dönümü kutlamalarına hazır. Büyük heyecanın yaşandığı ilçede, binlerce kişinin kutlamalara katılması bekleniyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkında hazırlıkların tamamlanmasıyla vatandaşlar 26 Ağustos'u sabırsızlıkla bekliyor.

“Kutlama bizimdir, Malazgirt 1000 yıldır bizimdir”

Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nazım Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2017'de milleti Malazgirt'e davet etmesi ile Malazgirt'in daha çok gündeme geldiğini söyledi. Malazgirt'e yapılan yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yalçın, “kendisine şükranlarımız var. Beklentimiz yüksek. Burada ecdatlarımız yatıyor. Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan, Demirel, Ecevit ve diğer devlet erkanları Malazgirt'e teşrif etmişler ve Malazgirt'e önem vermişler. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız ayrı bir önem verdi. Kutlama bizimdir, Malazgirt 1000 yıldır bizimdir, inşallah 10 bin yıl daha bizim olacaktır” dedi.

“Esnafın yüzü gülecek”

Bu yıl konserlerin Malazgirt çarşı merkezinde yapılacak olmasının esnaf adına kendilerini bir hayli memnun ettiğini belirten Yalçın, “Çünkü esnafımıza bir katkı olacaktır. Tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Etkinliklerin merkezde yapılması alışverişlere vesile olacak. Gelen misafirler burada lokantaya gidecek, kafelere gidecek, alışveriş yapacak, bir hareketlilik olacak, bir şenlik olacak. Bu da tabi ki esnafın yüzünü güldürecektir” ifadelerini kullandı.

“HDP yüzünden Malazgirt'te bugüne kadar bir şey yapamadık”

“Biz, HDP'nin yüzünden Malazgirt'te bugüne kadar bir şey yapamadık” diyen Tahsin Altın isimli vatandaş ise, “3 yıldır Malazgirt'te AK Parti olduğu için güzel şeyler yavaş yavaş olmaya başlıyor. 3 senedir Malazgirt gündeme geliyor. İnşallah bundan sonra daha iyiye gidecek. Merasimler başlıyor. Buraya devlet büyükleri gelecek. Cumhurbaşkanları geliyor, başbakanlar geliyor, bakanlar geliyor. Malazgirt'i iyi yerlerde görmek istiyoruz. Malazgirt kutlamaları başladığı zaman bütün dünya kutlamalardan haberdar oluyor. Malazgirt'i dünya biliyor. Kutlamaların iyi geçmesini bekliyoruz.”