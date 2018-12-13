Muş'ta 110 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta dün gece başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde özellikle yüksek ve kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 110 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kar ve tipinin yoğun yaşandığı bölgelerde yollar trafiğe kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri de yolları yeniden açmak için seferber oldu.

110 köy yolu ile ulaşım sağlanamadığını ifade eden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Mehmetşah Şentürk, Muş merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 110 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Şentürk, yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin sahada çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.