Muş'ta 114 bin 658 öğrenci ders başı yaptı

Muş'ta ikinci ara tatilin sona ermesi ile birlikte 114 bin 658 öğrenci ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eko İnşaat İlkokulu'nda gerçekleştirilen program ile 114 bin 658 öğrenci ikinci ara tatilin ardından ders zilinin çalması ile sınıflarını doldurdu. Öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

Programa katılan Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bugün itibariyle ikinci ara tatilden sonraki eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış bulunduklarını söyleyerek, “Bu sürecin başta ülkemize, ilimize ve bizlere hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. 114 bin 658 öğrencimiz ve 7 bin 200 öğretmenimizle eğitim öğretime başladık. Bu süreç 16 Haziran'a kadar devam edecek. Süreç içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerimizi ve farklı kültürel sportif etkinliklerimizi en iyi şekilde yürüteceğiz. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz projelerimizi sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve diğer personellerimize de yürekten teşekkür ederim. Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, görülür ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesini diliyorum” dedi.