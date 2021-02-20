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Muş'ta 114 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olmaya devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapanırken, zorlu yol açma çalışmaları ise devam ediyor.

Muş'ta etkili olmaya devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapanırken, zorlu yol açma çalışmaları ise devam ediyor.


Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Muş'un Varto ilçesine bağlı Kartaldere köyünde yol açma çalışması yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı bölgede zorlu çalışma yürütüyor. Kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımını sağlamak için seferber oldu. Kapalı köylerle ilgili bilgi veren Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 18, Malazgirt'te 50, Bulanık'ta 38, Varto'da 2, Korkut'ta 4, Hasköy'de 2 köy olmak üzere toplam 114 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.


Köy yollarında yürütülen çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Varto Şantiye Şefi Halis Özdil, “Kartaldere köyündeyiz. Gece gündüz demeden karla mücadelede çalışıyoruz. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm köy yollarımızı açacağız. Bazı yerlerde bir metre, bazı yerlerde fırtınanın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreye kadar yükseliyor. Yolları açmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacağız” dedi.


Kartaldere Köyü Muhtarı Ali Ekber Özbek ise “İki gündür kar yağışı nedeniyle yollarımız kapalı. Muş İl Özel İdare ekipleri yollarımızı açtı. Onlara teşekkür ederiz. Yer yer bir metre kalınlığında kar var. Köy yolumuz ulaşıma açıldı. Şu an bir sıkıntı yok” diye konuştu.

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