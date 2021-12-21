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Muş'ta 115 köy yolu kardan kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 4 gündür kar yağışının etkisini sürdürdüğünü ve 115 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Yentür, "Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı köy yollarımızı bir an önce yeniden ulaşıma açmak için 7/24 esasına göre çalışıyoruz” dedi.

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