Muş'ta 131 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 131 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yoğun kar yağışı nedeniyle 131 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Ekiplerin yol açma çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürdüğünü ifade eden Şentürk, vatandaşların ulaşımlarını sağlamak adına ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.