Muş'ta 137 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta 3 gündür belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 137 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 50, Varto'da 17, Malazgirt'te 15, Bulanık'ta 23, Korkut'ta 25 ve Hasköy'de 7 yerleşim yeri olmak üzere toplam 137 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi. Kapalı köy yollarında çalışma yürüttüklerini ifade eden Yentür, yolların ek kısa zamansa ulaşıma açılması için aralıksız çalışacaklarını belirtti.