Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programlar düzenledi.

Muş Valiliği tarafından Belediye Meydanında düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın görüntüsü ekrana getirilirken, ardından 15 Temmuz şehitleri kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra, kentte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular, Vali İlker Gündüzöz tarafından ödüllendirildi. Sancak koşusunda derece alan sporcu, sancağı Vali İlker Gündüzöz'e teslim etti.

Meydandaki vatandaşlara bir konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bundan 6 yıl önce milletin destan yazdığını söyledi. Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı meydanlarda toplandığını hatırlatan Vali Gündüzöz, “Bu memleketin zor zamanlarda her zaman milletin ferasetiyle bir araya gelip zoru kolay kılma gibi bir özelliği var. Bu dünyada başka bir millette yok. Onun için topu tüfeği olmadığı, en fakir olduğu günde bile şu şanlı bayrağı, bu millet yere indirmemiştir, ezanları bu gök kubbede susturmamıştır” dedi.

“Bizim Anadolu'yu vatan edindiğimiz tarih Malazgirt Meydan Savaşıdır”

Malazgirt Meydan Savaşı'nın 26 Ağustos 1071'de gerçekleştiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Bizim Anadolu'yu vatan edindiğimiz tarih Malazgirt Meydan Savaşıdır. Tarihimizde zaman zaman dış güçlerin organizasyonuyla, içerideki hainlerinde işbirliğiyle sıkıntılı günleri yaşamışızdır. 15 Temmuz'da büyük bir hesap var. Bu hesap, bu değerli coğrafyada, bu memleketi esaret altına almak. Yine bir yaz ayı. Ama düşman yine uyumuyor, yine uyanık. İçeriden devşirdiği bazı hainlerle bir isyan, ayaklanma başlatmaya çalışıyor. Ama 3-5 çapulcunun hareketinden öteye gidemiyor. Bunun cevabı Ankara'da Kızılay Meydanında, Muş'ta bu meydanda, memleketin pek çok yerinde, meydanlarda ve İstanbul'da hava meydanında, Boğaziçi Köprüsünde bu millet göğsünü siper etti, şehitler verdi. O şehitleri, demokrasi kahramanlarını minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onlar başımızın tacı” dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da bir konuşma yaptığı programda Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve mehteran takımı tarafından müzik dinletisi ve gösteriler sergilendi. Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması, duaların edilmesi ve salanın okunmasıyla sona erdi.

Anma törenine; İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri, askeri erkan, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.