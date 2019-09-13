Muş'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" semineri

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin tarafından idareci ve öğretmenlere "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" semineri verildi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda Milli Eğitim Müdürü Emin Engin tarafından beş seans seklinde Muş merkezde görev yapan okul müdürlerine, müdür yardımcılarına ve öğretmenlere yönelik "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" semineri verildi. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Muş merkezde görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik hizmetçi eğitim çalışmaları kapsamında verilen seminer saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. 766 idareci ve öğretmenin katıldığı seminerde idareci ve öğretmenlere hitaben konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Osmanlıdan günümüze yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmelerden bahsederek, ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Toplumun tarihten günümüze dış güçler ve içeride onların maşaları olan ihanet odakları tarafından ihanete uğradığını anlatan Engin, bunun da son örneğini 15 Temmuzda yaşadığımızı dile getirdi. Ancak bütün bu ihanet odaklarının planlarının kahraman milletimizin destansı direnişiyle başarıya ulaşamadığını ifade eden Engin, bütün ihanet oyunlarının da başarısız olacağını söyledi. Genç kuşakların eğitiminde öğretmenlere büyük görevler düştüğünün altını çizen Engin, milletin yaşadığı bu süreçleri gençlere anlatmak görevini öğretmenlerin üstleneceğini, son yaşanılan 15 Temmuzda da bir işgal girişimiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti. Ayrıca bu anlamda milli iradenin yanında yer alan tüm eğitim çalışanlara teşekkür eden Engin, “Bütün eğitim camiası olarak terörün darbenin ve ihanetin her türlüsünü şiddetle lanetliyorum. Bizlere eğitimci olarak çok büyük görevler düşmektedir. Eğer biz evlatlarımıza sahip çıkmazsak birileri mutlaka sahip çıkacaktır. O boşlukları birileri dolduracaktır. O nedenle ülkesini milletini seven tarihini tanıyan dinini doğru kaynaklardan öğrenen, kendi değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek zorundayız” dedi.