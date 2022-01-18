Muş'ta 16 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipinin de etkisiyle ulaşıma kapanan 26 köy yolundan 16'sı ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren tipi ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı yollarda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, vatandaşın ulaşımını sağlamak için karla kaplı yolları aşmaya çalışıyor. Kapalı 10 köy yolunda zorlu çalışma yürüten ekipler, kısa sürede yolları ulaşıma açmayı hedefliyor.