İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta 174 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 174 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 60, Bulanık'ta 15, Varto'da 47, Malazgirt'te 25, Korkut'ta 21 ve Hasköy'de 6 yerleşim yeri olmak üzere toplam 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.



Kent merkezi de beyaza büründü


Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı kent merkezi de beyaza büründü. Ekipler de cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.