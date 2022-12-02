Muş'ta 18 bin 261 öğrenciye ücretsiz sıcak yemek

İl genelinde başta okulöncesi olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler ile taşımalı servis ve pansiyonlardan faydalanan öğrencilere her gün sıcak yemek desteği sağlanıyor. Hijyenik mutfaklarda hazırlanan 4 çeşit yemek, tatlı ve meyve hizmeti, 5 yıldızlı otel konforunda öğrencilere sunuluyor. Merkeze bağlı Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan ve öğrencilerle yemek yiyen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığının Muş'ta taşımalı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek ile beslenme desteği sağladığını ifade etti.

İl genelinde yaklaşık 18 bin 261 taşıma ve ihtiyaç sahibi öğrencinin beslenme hizmetinden yararlandığını kaydeden Kıvanç, “Bunun yanı sıra okulöncesi eğitime devam eden 600 öğrencimize de beslenme desteği verilmektedir. Bakanlığımız, bu hususları son derece önemsiyor. Çocuklarımızın hem giyim hem de beslenme ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması için büyük emek sarf ediliyor. İlimizde de Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde öğrencilerimizle birlikte öğlen yemeği yedik. Onlara misafir olduk. Burada çocuklarımızın sevdiği yemekler yapılıyor. Bu hizmet üst düzeyde kendilerine sunuluyor” dedi.

Müdür Kıvanç, yemek hizmetinin sağlanmasında en büyük emeği sarf eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e ve emeği geçen yöneticilere ve öğretmenler ile personellere teşekkür etti.

“Bu okula geldiğim için çok memnunum”

2 yıldır Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gördüğünü anlatan Harmankaya köyünden gelen 10. sınıf öğrencisi Şevval Karakaya ise “Okuldan çok memnunum. Yemeklerimizin çok güzel çıkıyor. Öğlen farklı yemek, akşam farklı yemek veriliyor. Çok hijyenik şekilde çalışıyorlar. Bu okula geldiğim için çok memnunum. Hocalarımızdan, yemeklerimizden, pansiyondan çok memnunum. Bu konuda hocalarımıza, devletimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.