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Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı

Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


Merkez Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören; Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'nın çelenk sunumu, akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada Vali Gündüzöz ve Başkan Asya tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi.


Törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve kurum amirleri katıldı.


Öte yandan, Muş'un Bulanık, Varto, Malazgirt ve Hasköy ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

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