Muş'ta 19 Mayıs coşkusu

Muş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ay yıldızlı bayraklarla valilik önüne kadar yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşma yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, cumhuriyeti kurma mücadelesinde herkesin kardeş olduğunu ve vatanın herkesin ortak malı olduğunu ifade etti. Hep birlikte bu vatanı ayağa kaldıracaklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Bugün bu vatanı elde ederken aslında bu mücadelelerden geçtik. Ve bu mücadelelerin düsturunda her zaman kardeşlik vardır. Bu milleti millet yapan unsurlar öz kardeştir. Bu iradeye sahip olmanın mutluluğu içerisinde kendi evlatlarımıza ve gençlerimize de büyük görevler düşüyor” dedi.

Milli sporcunun Vali Gündüzöz'e ay yıldızlı bayrak vermesinin ardından mehteran takımı, jimnastik, boks, tekvando ve güreş gösterileri yapıldı.

Törene; AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile vatandaş ve sporcular katıldı.

Programın ardından, protokol üyeleri tarafından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesince düzenlenen resim sergisi gezildi.