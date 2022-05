Muş'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Muş Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikler, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve protokol üyelerinin ilk olarak resim sergisini gezmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler gerçekleştirdi.

“En büyük servetimiz birliğimiz, beraberliğimiz ve gençliğimizdir”

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan meşalenin 2022 yılına geldiğini ifade etti. Anadolu'yu vatan yapma hikayesinin en önemli duraklarından Sultan Alparslan diyarı Muş'ta tarihin bu çok önemli anını hep birlikte yad ettiklerini kaydeden Vali Gündüzöz, “Yine çok şükür ki cumhuriyetimizin ve devletimizin gücünü her alanda gösterdiği gibi bu yeni statta ilk töreni bu vesileyle yapıyoruz. Bu açıdan bu bayramın bizim için daha büyük ve derin anlamları var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve arkasındaki koca bir millet işgalden kurtuluşu Samsun'da başlattı. Atatürk'ümüzün bize hediye ettiği bu cumhuriyet, dünyanın en önemli devletleri arasında yine yerini aldı ve gençliğimizin omuzlarında hızla daha yükseklere doğru bu bayrak taşınacak, bu millet hak ettiği tarihteki yeri yine alacak. Allah'a hamdolsun ki milli ve manevi değerlerine bağlı ve vatanını seven aziz bir milletimiz var. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik ve her türlü sıkıntıda da bir ve beraberlik içerisinde göstermeye hazırız. Bizim en büyük servetimiz bu birlik ve beraberliktir ve gençliğimizdir. Gençlere hediye edilmiş olan bu bayram çok anlamlıdır” dedi.

“Muş'ta spora 350 milyon lira yatırım yapıldı”

Türkiye'nin bugün itibariyle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke olduğunu işaret eden Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Muş olarak da Türkiye'nin en genç 5 ilinden biriyiz. Bu bizim gücümüz. Önemli yatırımlar Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Sadece geçen yıl şu stadın maliyeti bir tarafa diğer gençlik yatırımlarımız spora matuf, gençliğin kültürel hizmetlerine matuf 350 milyon liradır sadece Muş'ta. İnşallah daha donanımlı, pırıl pırıl gençler geliyor, gelecek. Tüm yatırımımız onlar için. Bu vesileyle tekrar bayramınızı kutluyorum ve ebediyete irtihal etmiş, bu vatan uğruna fedai can eylemiş tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Gazilerimizi yine şükranla buradan yad ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından bir sporcu tarafından Vali İlker Gündüzöz'e Türk bayrağı verildi. Program, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterimi ve öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle devam etti.