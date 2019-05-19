Muş'ta 19 Mayıs Tenis Turnuvası

Belediye tarafından halkın hizmetine sunulan Lale Vadisi Spor Kompleksindeki tenis kortunda düzenlenen turnuva, sporseverlerin yoğun ilgisini gördü. 8 Mayıs'ta başlayan turnuva 18 Mayıs tarihine kadar devam etti. Turnuvada 30 sporcu birinci olmak için mücadele etti.

Erkek kategorisinde 20 sporcu mücadele ederken, kadınlar kategorisinde 10 sporcu mücadele etti. Eleme usulü oynanan müsabakalar sonucunda kadınlar kategorisinde Meliha Alibaş birinci, Melis Aydemir ikinci, Gülsever Genç ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise İlker Sönmez birinci, Şahabettin Oğlağo ikinci, Rıdvan Koçlardan ise üçüncü oldu.

Turnuvada derece girenlere ödülleri Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından takdim edildi. Birincilerle tenis raketi, madalya ve kupa, ikincilere madalya ve tenis topları, üçüncülere ise madalya verildi.

Tenis kortlarının yenilendiğini ve standartlarının yükseltildiğini ifade eden Başkan Asya, bundan sonraki hedefin daha geniş kapsamlı turnuvalar ve organizasyonlar olduğunu söyledi. Tenisin Muş'ta gelişmesi için önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Asya, bu turnuva ile belediyenin spora olan katkısını arttırmayı hedeflediklerini ifade ederken, turnuvaya katılan sporculara ve turnuvada organize ve hakemlik yapan beden eğitimi öğretmeni Çağdaş Erdoğan'a teşekkür etti.