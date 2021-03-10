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Muş'ta 2021 yılının ilk ‘Avcı eğitim kursu' tamamlandı

Muş’un Bulanık ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından açılan ‘Avcı eğitim kursu’ tamamlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından açılan ‘Avcı eğitim kursu' tamamlandı.


Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından Bulanık ilçesinde açılan 2021 yılının ilk ‘Avcı eğitim kursu' tamamlandı. Açılan kursa katılıp başarılı olan 14 avcı, sertifikası almayı hak etti. Sertifikalar en yakın zamanda düzenlenecek programla hak sahiplerine verilecek.

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