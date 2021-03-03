Muş'ta 221 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 234 köy yolunun 221'i yeniden açıldı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 234 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, 221 köy yolunu yeniden ulaşıma açarken kapalı olan 13 köy yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, merkezde 5, Bulanık'ta 4, Varto'da 3 ve Hasköy ilçesinde ise 1 köy olmak üzere toplam 13 yerleşim yerinin kapalı olduğunu bildirdi.