Muş'ta 23 Nisan coşkulu kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Muş'ta da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu bahçesinde düzenlen 24 Nisan programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, yolu olmayan, okulları son derece sınırlı olan, sanayi namına elde bir iki ufak çapta atölyeden başka bir şeyi olmayan bir ülkeden bugün kendi uçağını yapmayı planlayan, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girmeye aday, her geçen gün büyüyen, böylesine güzel okullarda okuyan bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi. Geleceğin daha güzel olacağına vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Bu elbette ki hep birlikte, bu ülkenin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu milletin, bu ülkenin vatandaşlarının eseridir. Onun için biz bulunduğumuz nokta da yaptıklarımız çerçevesinde, geleceğin daha güzel olacağını ümit etme konusunda, hiçbir yese düşmeden yolumuza, Atatürk'ün çizdiği çizgide inşallah devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilere seslenen Vali Gündüzöz, “Sevgili yavrularımız; derslerinize çok iyi çalışın. Herkesin bu toplumda bir sorumluluğu var. Sizlerin de sorumluluğu; derslerinize çalışmak ve anne ile babalarınızın sözünü dinlemektir. Biz büyüklerinde sorumlulukları var; sizleri iyi birer insan olarak topluma kazandırmak, iyi eğitim sağlamak ve sizin maddi ile manevi gelişiminizi temin etmektir. Ancak bu dünyadaki en büyük zenginlik, öyle arabalar, katlar, daireler, maddi imkanlar değildir. Bu dünyadaki en büyük mutluluk, sizlerin anne ve baba için evlatlarının gözündeki sevinçtir, parıltı, mutluluktur. Onun için anne ve babalarınızı mutlu etmek istiyorsanız, onların sözlerini dinleyip, okulda da öğretmenlerinizin sözlerini dinleyip, iyi bir insan olmak için, daha donanımlı olmak için derslerinize çalışmanız ve sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Sizler bizlerin geleceğisiniz”

Her şeylerini çocuklara adadıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Sizler bizlerin geleceğisiniz. Biz her şeyimizi, hayatımızı, anne ve babalar olarak, büyükleriniz olarak sizlere adadık. Sizlerde inşallah hayırlı birer evlat olarak, Türk Bayrağı'nı göklerden indirmeyecek, kendi sorumluluklarını bilen, ne iş yaparsa yapsın ama o işi düzgün yapan, sorumluluğunu bilen insanlar olarak yetişin ve yaptığınız her işi düzgün yapın. Bugün çocuklarımızın bayramı, çocuklarımızı tebrik ediyorum. Allah daha nice böyle bayram günlerini bu millete yaşatsın” diye konuştu.

Konuşmanın ardından özel eğitim sınıfı öğrencileri hazırladıkları afiş çalışmasını Vali Gündüzöz'e hediye etti. Şiirlerin okunması ve gösterilerin sunulmasıyla devam eden etkinlik, 23 Nisan ile ilgili yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

MŞÜ'den "Çocuk şenliği"

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik önünde bir Çocuk Şenliği düzenlendi. Özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.