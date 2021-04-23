İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Muş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında kutlandı.

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında kutlandı.


Korona virüs salgını nedeniyle 3 günlük kısıtlamanın uygulandığı Muş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.


Törene; idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.