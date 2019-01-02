Muş'ta 251 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 266 köyden 251'i yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 2 günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının durmasıyla harekete geçen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Üçevler grup köy yolunda tipi ve fırtına nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalara devam eden ekipler, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor. Zorlu yol açma çalışmaları ile vatandaşların ulaşımını sağlayan ekipler, 57 iş makinesi ve 98 personelle 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Operatör Şefi Nazım Diner, fırtına nedeniyle yolların tekrar kapandığını hatırlatarak, “Bugün tekrar yolu açmaya başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Fırtına yolları tıkadı” dedi.

Köyüne gitmeye çalışan Ethem Bozkurt, Muş'un Ilıca köyünde kaldıklarını belirterek, “Köylerimize gelmek isterken yol açma çalışmasına denk geldik. Allah devletimizden razı olsun. Yollarımız açılıyor. Ekipler gece gündüz çalışıyor. Kar kalınlığı bazı yerlerde yaklaşık 4-5 metreyi buluyor. Rüzgar ve tipiden dolayı yollar yeniden kapanıyor” ifadelerini kullandı.

“5-6 metreyi bulan kar kütlesiyle karşı karşıyayız”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta 2 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle dün 266 köy ve yaklaşık 96 mezranın kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Kapalı yolları açma çalışmalarına 57 iş makinesi, 98 personelle devam ettiklerini ifade eden Yentür, “Muş'ta yüksek yerlerde 5-6 metreyi bulan kar kütlesiyle karşı karşıyayız. Bu güzergahlarda özellikle Üçevler grup köy yolunda 9 köyümüz ve 22 mezramız bulunmaktadır. Bunların tamamına ulaşmak için ciddi bir zorluk yaşıyoruz, fakat valimizin talimatıdır; vatandaşımızın ulaşımını sağlamak ve vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için geceli gündüzlü ekiplerimiz çalışmaktadır” diye konuştu.

“Asılsız ihbarların önüne geçilmelidir”

Bazı vatandaşların zaman zaman asılsız ihbarlarda bulunduğunu ve bu sebeple ciddi sağlık sorunu yaşayan vatandaşların mağdur edildiğini kaydeden Yentür, “Zaman zaman bazı tatsızlıklarla da karşılaşıyoruz. Asılsız ihbarlar, hasta numaraları veya farklı şekilde bilgi kirliği. Özellikle muhtarlarımızdan istirhamımız bu konuyla ilgili yanlış ihbarların önüne geçmeleridir. Zaman zaman yanlış ihbarlara araç gereç sevk ettiğimizde, diğer taraflardaki ciddi manada hasta olan diğer insanları da mağdur etmiş olabiliriz. Vatandaşlarımız bize sorunlarını doğru bir şekilde iletsinler. Biz vatandaşlarımızın yollarını açıp, sorunlarını gidermek için devlet olarak bu işi yapmak vazifemizdir. Yolu kapalı olan 266 köyümüzden bugün 251 tanesini yeniden ulaşıma açtık. Diğerlerini de akşama kadar açma çalışmaları bitirilmiş olacak” şeklinde konuştu.