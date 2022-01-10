Muş'ta 261 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 261 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, karşılarında 40 santimetrelik karla karşılaştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. İş yerlerini açan vatandaşlar da küreklerle kapılarının önünü temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün geceden bu yana kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi. 261 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını belirten Yentür, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan köy yollarımızı en kısa sürede ulaşıma açacağız. Ekiplerimiz geceden beri karla mücadele çalışması yürütmektedir" dedi.

Vatandaşlardan Burhan Sayılgan ise sabah uyandığında kar sürpriziyle karşılaştığını belirterek, “Kar yağması bizi kuraklık nedeniyle sevindirdi. Sabah aracı çalıştırırken baya zorlandım. İş yerine 5 dakikalık yolu 35 dakikada gelmek zorunda kaldım. Bu da bizler için bir külfet. Biz ticaret yaptığımız için araçlarımızı çıkarmak zorundayız” diye konuştu.