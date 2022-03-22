Muş'ta 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta, kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkez de 3, Varto'da 12, Malazgirt'te 1, Bulanık'ta 7, Korkut'ta 3 ve Hasköy'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 27 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti.

Dünden bugüne 40 köy yolunun açıldığını kaydeden Yentür, çalışmaların devam ettiğini belirtti.