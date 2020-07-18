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Muş'ta 3 yavru kurt, yeniden doğada

Muş’un Bulanık ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan 3 yavru kurt, sağlık taramasından geçirildikten sonra tekrar doğaya bırakıldılar.

Muş'un Bulanık ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan 3 yavru kurt, sağlık taramasından geçirildikten sonra tekrar doğaya bırakıldılar.


Bulanık ilçesi kırsalında annesiz 3 kurt yavrusunu gören vatandaşlar, Erentepe Karakol Komutanlığı ekipleri haber verdiler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erentepe Karakol Komutanlığı personeli işbirliği ile yavru kurtlar yakalandı. Yavru kurtlar herhangi bir yarası veya rahatsızlığı olmadığı anlaşıldıktan sonra tekrar doğaya salındılar.

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