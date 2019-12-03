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Muş'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.


Muş'ta kar yağışı özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezinde ise soğuk hava hakimiyetini sürdürüyor. Dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle il genelinde 30 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolları için çalışma başlattı.

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