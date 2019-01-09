Muş'ta 305 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 305 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi.

Muş'ta ağır kış koşulları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte iki günden bu yana aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş Valiliği tarafından okullar tatil edildi. Aralıksız devam eden yoğun kar ve tipi nedeniyle 305 köy yolu ulaşıma kapanırken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre kent merkezinde kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Muş Belediyesi ekipleri şehir merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, toplanan kar ise kamyonlarla şehrin dışına taşınıyor. Vatandaşlar ise küreklerle iş yerlerinin önünü açmaya çalışıyor. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşması, araçların karda kaybolmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Hizmetler Şube Müdürü Mehmetşah Şentürk, 305 köy yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını ve ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışının saat 14.00 civarında bölgeyi terk edeceği ifade edildi.

Kentte taksicilik yapan İrfan Mutlu ise sokakların kardan kapalı olduğunu, acil durumlarda ulaşımı sağlayamadıklarını söyledi.