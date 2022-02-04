Muş'ta 32 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları yeniden açmak için mücadele başlattı. Kar yağışı etkisini devam ettirirken, ekipler ise kapalı 32 yolu yeniden açmak için mücadelelerini sürdürüyor.