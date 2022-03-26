Muş'ta 32 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için seferber oldu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; 32 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ve ekiplerin yol açma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.