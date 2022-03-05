İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İki gündür kar yağışı ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapanırken, yollarda çalışma başlatan ekipler, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için adeta seferber oldu.


Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışma başlattıklarını ifade etti.

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