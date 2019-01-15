Muş'ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise 1 metre 10 santimetreye ulaştı.

Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal kesimde çetin geçen kış şartları nedeniyle 35 köy yolu ile ulaşım sağlanamazken, kent merkezinde ise kar kalınlığı 1 metre 10 santimetreye ulaştı. Muş Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugün yere düşen kar kalınlığının 40 santimetre olduğu ve 24 Aralık 2018'den bu yana devam eden kar yağışı ile kent merkezindeki toplam kar kalınlığının 1 metre 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Muş Belediyesi ekipleri, karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, esnaflar ise iş yerlerinin önünü küreklerle açmaya çalışıyor.

Kırsal kesimlerde yol açma çalışmalarına devam edildiğini ifade eden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, ekiplerin 7/24 esasına göre yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köyle ulaşımın sağlanamadığını ifade etti. Vatandaşların ulaşımlarını sağlamak için çalışmalara aralıksız devam edildiğini aktaran Şentürk, "Ekiplerimiz sahada yol açma çalışmalarını sürdürmektedir. Köy muhtarlarımız ile iletişim halindeyiz. Olası durumlarda ekiplerimizi ihtiyaç duyulan acil bölgelere yönlendirerek, vatandaşlarımızın sorunlarını gideriyoruz" dedi.