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Muş'ta 352 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 352 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 352 köy yolu ulaşıma kapandı.


Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı hayatı felç etti. Dün ulaşıma kapanan 215 köy yolunda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 142 köy yolunu ulaşıma açarken gece saatlerinde karın etkisini sürdürmesiyle kent genelindeki 367 köy yolundan 352'si yeniden ulaşıma kapandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün yağış nedeniyle 215 köyün yolunun kapandığını, ekiplerin gün boyu çalışarak 142 yolu yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, “Ancak bugün itibari ile devam eden yağış nedeniyle 352 köyümüzün yolu kapanmış bulunmakta. Çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.



Araçlar kara gömüldü


Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Sabah işlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Yolda kalan araçlarda vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Trafikte ilerleyen araçlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Esnaf kapılarının önünde biriken kar yığınlarını kürek yardımı ile temizlerken, ekipler de cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

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