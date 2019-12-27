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Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı 56 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Güne karla başlayan sürücüler, trafikte hızlarını düşürüp takip mesafelerini korumak zorunda kaldı. İşe giden vatandaşlar ise, araçlarının üzerinde bulunan karları temizlemeye başladı.


Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

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