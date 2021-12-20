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Muş'ta 58 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, yüksek kesimlerdeki tipi ve fırtına da ulaşımda aksamalara neden oluyor. Köy yollarında çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kapalı 58 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

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