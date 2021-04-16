Muş'ta 58 saatlik ilk kısıtlama başladı

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren “Kısmi Kapanma" kapsamında saat 19.00 itibarıyla 58 saatlik ilk kısıtlama uygulanıyor. Kentte cadde ve sokaklarda sessizlik hakimken, denetim başlatan polis ekipleri de kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Saat 19.00 itibariyle başlayan ve Cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.