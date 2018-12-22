Muş'ta 62 genç çiftçiye 310 büyükbaş hayvan dağıtıldı

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Genç Çiftçi" projesi kapsamında hibe desteği alan 62 genç çiftçiye, 310 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi' kapsamında, '30 bin lira hibe desteği' ile büyükbaş hayvan almaya hak kazanan ve sözleşme imzalayan 62 genç çiftçi Muş Belediyesi Hayvan pazarında yapılan kura çekimi ile hayvanlarını teslim aldı. Yurt içinden temin edilen hayvan teslimatının il müdürlüğü teknik elemanlarının gözetiminde yapıldığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Genç Çiftçi projesi adı altında Bakanlığın geliştirdiği projede 2016 yılından bu güne kadar Muş'ta 828 proje uygulandığını ve toplam yatırım bedelinin 24 milyon 500 bin lira olduğunu belirtti. 2018 yılı genç çiftçi projesi kapsamında İl genelinde 62 çiftçinin her birine 5 adet büyükbaş olmak üzere 310 damızlık düve dağıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aydın, "Düvelerimiz esmer Simenta ve diğer kültür ırkı 9-15 aylık melezleridir. Son derece güzel hayvanlardır. Bunlar tamamen süt hayvanlarıdır. Buradaki amacımız çiftçilerin daha doğrusu genç çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamaktır” dedi.