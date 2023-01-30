Muş'ta 64 personele oryantasyon eğitimi verilmeye başlandı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında göreve yeni başlayan 64 personele oryantasyon eğitimi verilmeye başlandı. Programın açılış konuşmasını yapan Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, personellerin devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü söyleyerek, “Kurumumuzda ve kurumumuza bağlı bulunan kuruluşlarımıza yeni atanmış olan personellerimize iş hayatına uyum semineri esaslı olmak üzere 4 gün boyunca eğitim verilecek. Bu eğitimle personellerimize yeni görevlerine uyumlarını kolaylaştırmak, çalışma şartları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Vatandaş odaklı çalışmanın öneminin yanında devletimizin tüm imkânlarını özverili bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlere güvenimiz sonsuz, gerek sahada gerekse kuruluşlarımızda her zaman Muş ilimizin her yerinde kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Adanmışlık ruhu ile devletin şefkat şemsiyesini vatandaşımızın üzerine açacağız. Yeni görevlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyor ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.