Muş'ta 65 yıllık baba mesleğini sürdüren kardeşler kente yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor

Muş'ta 1958 yılından bu yana eski kaşar peyniri üretimi yapan Rençber ailesi, mandıralarında ürettikleri eski kaşarları ülkenin dört bir yanına göndererek kent ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor.

Yarım asrı aşkın süredir peynir üretimi yapan aile, yayla ve köylerden topladıkları doğal sütleri, tesislerinde işleyerek eski kaşar peynirine dönüştürüyor. Yılda 300 ton civarında eski kaşar peyniri üreten işletmeler, ürünleri 40 gün beklettikten sonra soğuk hava depolarına göndererek 4 ay boyunca muhafaza ediyor. Bekleme sürecinin ardından depolardan çıkarılan eski kaşarlar, ülkenin birçok kentine gönderiliyor.

“Yıllık yaklaşık 600 ton süt alıyoruz”

Muş'ta 65 yıldır peynircilik yaptıklarını anlatan işletme sahibi Orhan Rençber, babadan kalma mesleği sürdürdüklerini söyledi. Sütleri genellikle yüksek yerlerdeki yaylalardan aldıklarını belirten Rençber, “Burada eski kaşar yapıyoruz. Kaşarlarımız inek, koyun ve keçi sütünden yapılmaktadır. Sütlerimiz buraya geldikten sonra belli bir aşamadan geçiyor. Sulu ve kuru haşlama yapıyoruz. Yıllık yaklaşık 600 ton süt alıyoruz. Bu sütten 50 ton civarında eski kaşar üretiyoruz” dedi.

“Muş ekonomisine 30 milyon Türk Lira katkı sağlanıyor”

Muş genelinde yaklaşık 300 ton civarında kaşar üretildiğini vurgulayan Rençber, “Aile olarak Muş ekonomisine yıllık 30 milyon Türk Lirası katkı sağlıyoruz. Bu ürünlerimiz genellikle İstanbul, Bursa ve bazen de Ankara ile İzmir'e gider. Ürünlerimizi burada yaklaşık 40 gün dinlendirdikten sonra paketleyip İstanbul ve Bursa'daki soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Orada da 4 ay kaldıktan sonra satışa sunuyoruz. Ürünlerimizde kesinlikle hiçbir katkı maddesi yoktur ve yağ oranı da yüksektir” diye konuştu.