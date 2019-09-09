Muş'ta 711 okulda 115 bin 631 öğrenci ders başı yaptı

Muş'ta 711 okulda 115 bin 631 öğrenci ve 6 bin 86 öğretmen ders başı yaptı.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Daire Başkanı Özgür Kalkan ile beraber Merkez Ertuğrul Gazi İlkokulu ve 2071 Melikşah İlkokulu/Ortaokulunda, yeni eğitim-öğretim döneminin ilk ders zilini beraber çaldı. Merkez Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Daire Başkanı Özgür Kalkan, açılış programının ardından okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımı ve tavsiyelerde bulundular. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Engin ve Kalkan, daha sonra 2071 Melikşah İlkokulu/Ortaokulunda hazırlan programa katıldılar. Okulun bahçesinde öğrencilerle düzenlenen eğlenceye katılan Engin ve Kalkan daha sonra okulu gezerek okul idarecilerinden okul hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlere başarılar dileyerek okuldan ayrıldılar.

2071 Melikşah İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen programın ardından Merkez Eğitim Uygulama Okulu I ve II kademe okulunu ziyaret eden Engin ve Kalkan, öğrenciler ve öğretmenler için yeni eğitim-öğretim döneminin ilk ders zilini beraber çaldı. Engin ve Kalkan burada okul öğretmenleri ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımı ve tavsiyelerde bulunduktan sonra okuldan ayrıldılar.