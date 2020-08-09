Muş'ta 73 kök Hint keneviri ele geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 73 kök ekili halde Hint keneviri ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 73 kök ekili halde Hint keneviri, 1 adet pompalı tüfek ve 11 adet fişek ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.